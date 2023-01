Girls from Ipanema

Na, neidisch? Während wir Mitteleuropäer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bibbern und griesgrämig in den grauen Winterhimmel schauen, räkeln sich die Einwohner von Rio de Janeiro in Stühlen an den berühmten Stränden von Copacabana und Ipanema, nehmen ein erfrischendes Bad im Meer oder kicken sich auf der Suche nach einem neuen Neymar den Ball möglichst spektakulär zu. Auf der Südhalbkugel ist zurzeit Sommer, die Temperaturen in der Millionenmetropole klettern auf über 30 Grad, und da am Freitag Feiertag zu Ehren des Heiligen Sebastian war, durften sich die Cariocas nach dem Sonnenuntergang mehr als eine Caipirinha genehmigen. Noch immer nicht neidisch? Dann brüten Sie bestimmt über den Plänen für Ihren Sommerurlaub.