Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein angetrunkener 20-Jähriger ohne Führerschein hat sich selbst ans Steuer gesetzt, obwohl eine nüchterne Begleiterin mit Fahrerlaubnis im Auto saß. Vermutlich hat er einfach verinnerlicht, was Verkehrserzieher einst im Fernsehen predigten.

Wer etwas für die Verkehrssicherheit tun will, sollte keine Frau ans Steuer lassen. So haben es Verkehrserzieher in der Fernsehreihe „Der 7. Sinn“ seit 1966 oft gepredigt. Denn: