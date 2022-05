TRAM-EM in Leipzig:

Eine ruhige Kugel schieben

Eine Straßenbahn schiebt zur Tram-EM auf dem Augustusplatz in Leipzig eine Kugel mit einem Billard-Queue. Die Aktion war eine von sieben Disziplinen des Wettbewerbes, bei dem am vergangenen Wochenende 25 Teams aus 19 Ländern gegeneinander antraten. Die besten Straßenbahnfahrerinnen und -fahrer Europas mussten in sieben Aufgaben ihre Geschicklichkeit und ihr Reaktionsvermögen unter Beweis stellen, bestaunt von knapp 50.000 Zuschauern entlang des Parcours. Der Europameister-Titel blieb übrigens in Deutschland: Die Trambahnfahrer aus Hannover setzten sich am Ende des dreitägigen Spektakels an die Spitze.