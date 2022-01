Boxing Day:

Ein Tässchen Tee gefällig?

Die Briten nennen den 26. Dezember „Boxing Day“, Geschenkschachtel-Tag. Auf der Insel ein verkaufsoffener Feiertag, an dem eine Rabattschlacht tobt mit entsprechendem Andrang der Kunden. Und da diese auch im Vereinigten Königreich die wahren Könige sind, boten die Mitarbeiter des Nobelkaufhauses Harrods den im Londoner Dauerregen ausharrenden Kaufwilligen einen Tee zum Aufwärmen an, stilecht in Frack und mit Lackschuhen an den Füßen. Die Warterei lohnte sich, gab es doch etwa ein Dinnertablett zum Schnäppchenpreis von 6148 Pfund (7324 Euro). Man gönnt sich ja sonst nichts ...