Unk:

Karl und der Kompressorhub

Man sollte Karl Lauterbach, dem unermüdlichen Gesundheitsapostel und Corona-Mahner, ein Denkmal aufstellen. Wir schlagen vor: eine 30 Meter hohe, aufblasbare Riesenunke mit dem Charakterkopf vom Karl vor dem Reichstag in Berlin, die alle zehn Kompressorhübe unkt. Damit wir auch nicht vergessen, dass jeder von uns sich das Virus zu jeder Zeit und an jedem Ort einfangen kann. Und damit auch noch schön jeder das Medikament Paxlovid verlangt, bevor er eingeliefert wird. Wäre ja schade, wenn das gute Zeug verfällt. Unk.

Unk:

Karl und die Chinesen

Die Amerikaner haben längst verstanden, wie man die Chinesen an den Rand der Staatspleite bringt. Man fliegt einfach jede Woche eine neue US-Delegation nach Taiwan ein. Dann gehen die Chinesen in die Luft und halten bombastische Militärmanöver ab mit allem, was sie haben. Was das kostet! Und weil die Wirtschaft im Reich der Mitte sowieso schwächelt wegen der Null-Corona-Politik ... Unk. Karl, bitte Ruhe, nicht deine Baustelle.

Unk:

Karl und Salman Rushdie

Der Iran hat dem Schriftsteller Salman Rushdie die Verantwortung für das Attentat an ihm in die Schuhe geschoben. Er sei doch selber schuld, sagt Teheran, wenn ihn ein Psychopath auf der Bühne anspringt. Was muss er auch auf der Bühne herumstehen, wo er doch von Teheran bis in alle Ewigkeit verdammt wurde. So gesehen, ist jeder Covid-Kranke selber daran schuld, wenn es ihn erwischt: Was muss der auch völlig verantwortungslos auf der Straße herumlungern. Unk. Das war der Karl.

Unk:

Karl und die Atomkraft

Endlich hat sich mal eine Bundesbehörde aus der Deckung getraut und den Finger gehoben: Es reiche nicht, Atomkraftwerke nach einem Energie-Stresstest einfach weiterlaufen zu lassen, sondern man möge doch bitte erst mal nachschauen, ob die Nuklearrentner überhaupt noch rüstig genug sind, um keinen Unfall zu bauen. Herr König heißt der Mann vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, der das gesagt hat. Das hätte auch vom Karl kommen können. Nur würde der die Atomkraftwerke erst anfahren und dann vor ihnen warnen. Unk. Das war er wieder.