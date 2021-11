Stille Nacht. Trockene Nacht

Das ist jetzt natürlich saudumm. Ausgerechnet zu Weihnachten. Also, das wünscht man wirklich keinem. Nicht einmal dem Briten, diesem Verräter. Sorry. Ja, wir haben uns wieder im Griff. Aber ein bisschen hausgemacht ist das schon. Doch, doch. Das muss sich der Insulaner einfach sagen lassen. Bloß der Schotte nicht. Der Schotte ist autark im Prinzip. Der hat keine Probleme. Destille hinterm Haus. Kurze Wege. Aber der Engländer. Was muss der auch die ganzen Fernfahrer aus dem Land treiben? Und jetzt? Gibt’s zu Weihnachten keinen Alkohol. Im Kreise der Lieben. Dann, wenn man ihn am dringendsten braucht.