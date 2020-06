Such, Fiffi, such’s

Ja, wo sind sie denn? Also, wir könnten schwören: Gestern waren sie noch da. Wir haben sie selbst gesehen. Doch. Und alle anderen auch. Zumindest haben alle geglaubt, dass jemand sie gesehen hat. Und dann müssen sie auch da sein. Wo sollten sie denn sonst sein? Wenn nicht da. Also bitte. Man muss doch nicht immer alles gleich in Frage stellen. Bloß weil jemand sagt: Da ist doch gar nichts. Oder: Der hat ja gar nichts an. Unsinn. Und überhaupt. Wenn es doch da steht. Schwarz auf Weiß. Dass sie da sind. Dann sind sie auch da. Und Schluss. 1,9 Milliarden Euro. Lösen sich doch nicht in Luft auf. Wirecard? Nie gehört. gch