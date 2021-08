Was dieses Mal von der Woche übrig blieb

Wirtschaft (1):

Die ganze Wahrheit

Der schönste Platz ist wieder an der Theke. Endlich darf bei Bier und Schnaps wieder die Lage der Welt erörtert werden. Nach Monaten des Isolationstrinkens gibt es auch einiges nachzuholen. Und wir erfahren jetzt endlich, wer schuld ist an der ganzen Corona-Misere. Und wer das alles bezahlen muss. Und wie es weitergeht und wohin das führt. Und was der Dieter trotz Mindestabstand mit der Moni … „Ich krieg’ noch ’n großes Pils.“ Danke. Prost.

Wirtschaft (2):

Abendland-Kartoffeln

Ein Prosit auch auf die chinesische Wirtschaft. Die ist gerade auf dem Weg aus der Krise, aber schon droht aus dem Abendland neues Ungemach. Dort wollen die EU-Gesundheitsminister bei Medizinprodukten unabhängiger werden – von China, und das deutsche Entwicklungshilfeministerium will heimische Unternehmen dazu verdonnern, Menschenrechts- und Sozialstandards in den Lieferketten einzuhalten – auch in China. Ob das dort irgendwen interessiert? Oder denkt der Chinese: Und in Europa fällt ein Sack Kartoffeln um ...?

Bahnhof:

Pfeifen mit Mundschutz

Die Niederlande, wo es Kartoffeln nur als Pommes gibt, haben pünktlich zur Ferienzeit ihre Strände für Touristen geöffnet. Wer mit dem Zug anreist, sollte sich nicht wundern, wenn der Schaffner pfeift, ohne zu pfeifen. Das ist keine lusdige Zaubadrick, vielmehr haben die holländischen Zugbegleiter jetzt elektronische Pfeifen, weil die üblichen wegen der Maskenpflicht nicht benutzt werden dürfen. Ob die neuen Pfeifen zufällig aus China kommen, war bis Sudelbuch-Schluss nicht zu erfahren.