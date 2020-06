Wunsch der Woche:

Aufatmen

Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland, ist die Strahle-Frau der Woche. Kein Wunder: Am Montag konnte das Land weit, weit weg verkünden: Wir sind Coronavirus-frei! Wir hoffen, das bleibt so – und dass wir und der Rest der Welt bald mit der gleichen Meldung nachziehen können. Allein schon, damit uns die Neuseeländer wieder ins Land lassen, um all den Urlaub abzubauen, den Kinderlose und Die-Kinder-sind-schon-aus-dem-Haus-Eltern bisher nicht nehmen wollten, weil erst alles zu war und es nun voll werden soll an den Heimatstränden. Und überhaupt: Ein neuseeländischer Sommer ohne deutsche Touris, das geht doch gar nicht.