Spottlicht:

Schau mir in die Augen!

Eigentlich gilt ja der Grundsatz: Wenn der Chef keinen Plan hat, sollte wenigstens sein Team wissen, was es tut. Eigentlich. Während Donald Trump vorschlug, Leuten Desinfektionsmittel gegen das Coronavirus zu spritzen oder sie mit UV-Licht zu bestrahlen, besuchte Mike Pence die Mayo Clinic und trug als Einziger keinen Mundschutz, obwohl das derzeit Pflicht in der Klinik ist. Bevor Sie jetzt vorschnell urteilen – der US-Vizepräsident hat sich das gut überlegt. Er wisse dank regelmäßiger Tests, dass er kein Corona habe. Und noch viel wichtiger: Er wollte sich bei den Pflegern und Ärzten bedanken und ihnen dabei in die Augen schauen. Klar, beim Gucken ist Stoff vor Mund und Nase schon sehr hinderlich.