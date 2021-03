Spottlicht:

Tief durchatmen

Haben Sie auch Sehnsucht nach dem Meer? Dem Rauschen der Wellen lauschen, den Sand zwischen den Zehen und den Wind in den Haaren spüren, eine salzige Brise in der Nase... Zumindest bei Letzterem kann Ihnen die britische Firma Coast Capture Air helfen: Bei ihr gibt’s die angeblich frischeste Luft von Britanniens entlegensten Stränden, eingefangen in der Flasche. Perfekt für die stressige Corona-Zeit, wenn man sowieso daheim bleiben muss. Saubere Luft sollte selbstverständlich sein und kein Privileg, findet das Unternehmen. Ihr Produkt gibt’s daher schon ab rund 70 Euro aufwärts pro Flasche. Bei diesem Schnäppchen bleibt uns glatt die Luft weg.