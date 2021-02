Die Schäfchen gehen fort

Viele Leute sind momentan in Kurzarbeit, aber die Justiz in Köln schafft Zusatzschichten. Dafür sorgt – vergelt’s Gott – Kardinal Woelki. Wegen hoher Nachfrage hat das Amtsgericht Köln ab 1. März die Zahl der monatlichen Online-Termine für Kirchenaustritte auf 1500 statt bisher 1000 aufgestockt. Viele Schäfchen laufen davon, weil sie nicht „Mäh“ blöken wollen zu dem, was ihr Hirte in Sachen sexueller Missbrauch von sich gibt. Sogar der Stadtdechant in Köln hat gesagt, er könne niemandem einen Austritt aus der Kirche verdenken. Am Aschermittwoch ist nicht alles vorbei, Eminenz. Das Büßen fängt da erst an. gau