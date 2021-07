Spottlicht:

Armes Amazon

Kaum zwei Wochen ist es her, dass sich 130 Staaten auf eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent für Konzerne geeignet haben. Ob Amazon die zahlen muss, ist laut US-Finanzministerin Yellen allerdings noch alles andere als sicher: Womöglich erreiche der Internet-Riese die „Rentabilitätsschwelle“ nicht. Auweia, armes Amazon! Gründer und Multimilliardär Jeff Bezos erfüllt sich derweil seinen Kindheitstraum vom Flug ins All und will 200 Millionen Dollar ans amerikanische Luft- und Raumfahrtmuseum spenden. Scheint sich ja bisher nicht gelohnt zu haben, dieses Online-Geschäft.