Joe Biden, der neue US-Präsident, hat versprochen, in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit mindestens 100 Millionen Corona-Piekser in die Arme seiner Wähler zu versenken. Das hat er geschafft, beinahe in der halben Zeit. Auch Deutschland wirft den Turbo an. 5240 Tage ist die Kanzlerin im Amt und gestern hat ihr die Verteidigungsministerin angeboten, dass die Bundeswehr Impfzentren rund um die Uhr betreiben könnte. Das ist toll. Däumchen drehen und Karten spielen, während man auf Impfstoff wartet. In der Zwischenzeit findet sich bestimmt noch ein Virusexperte, dem man das Bundesverdienstkreuz verleihen kann. gch