Ist ja irre (1):

Ein Seelsorger ins Kanzleramt

Deutschlands Vorzeige-Lutherin Margot Käßmann schlägt vor, dass künftig zu den Bund-Länder-Treffen über Corona-Maßnahmen Seelsorger hinzugezogen werden. Sie könnten der Kanzlerin samt Länderchefs die sozialen und seelischen Nöte des Volks nahebringen, glaubt die frühere Bischöfin. So lasst uns ein Nachtgebet für die Runde im Kanzleramt sprechen: O Herr, lass Hirn vom Himmel regnen! Damit uns nicht weiter zum Frühstück Unsinn serviert wird.

Ist ja irre (2):

Eine Frau für Karl

Schaden an seiner Seele befürchtet auch unser Ober-Angstmacher Karl Lauterbach. Der Illustrierten „Bunte“, Expertin für Herz und Schmerz, hat der fünffache Vater verraten: „Ich möchte nicht den Rest des Lebens Single bleiben.“ Nun ist es das nicht so einfach für einen Mann, der ständig Kontaktsperren fordert. Kein Felsen weit und breit, wo der Corona-Recke seine Brünhilde freien kann. Der traurige Karl muss weiter in häuslicher Isolation bei Tinder hin- und herwischen. Aber nicht vergessen: Bitte nach Gebrauch das Handy desinfizieren!

Ist ja irre (3):

Ein Ausflug ins Saarland

Zum Schluss noch unsere aktuellen österlichen Lockdown-Lesertipps: Morgen ab in den Flieger nach Malle, ein paar Tage ausspannen und Sonne tanken. Dann als Balljunge zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft, wo trotz positiver Corona-Tests noch fröhliche Gemeinschaft gepflegt wird. Und nach den Ostertagen ab in den Westen: Kinobesuch in Saarbrücken und Biergarten an der Saarschleife. Wie lautet das Corona-Motto unserer saarländischen Freunde? Hauptsach, gudd gess.