Rheinland-Pfalz ist das Land der Erfinder: Klappmeter, Buchdruck, Schuhcreme – alles hier erfunden worden. Nur: Wo sind die Erfinder alle hin?

Noch immer hält so manches Amt das Fax für den sichersten Übertragungsweg. Heute, am Wahltag, wird das noch einmal so richtig deutlich. Politiker mussten wegen der Pandemie die Bürger dazu aufrufen, per Brief zu wählen. Per Brief! Die einzige Alternative dazu ist, sich heute mit anderen Menschen in einer Schulturnhalle zu treffen, um mit Bleistift ein Kreuzchen auf einen Zettel zu malen. Digitaler wird’s wohl nicht. Zum Glück klappt das beim Impfen bess... naja, wobei ...