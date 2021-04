Fauler Zauber

Dass die Briten ein besonderes Völkchen sind, wissen wir schon lange. Vom Sonnenbrand dritten Grades bis zum Brexit, sie kriegt so leicht nichts unter. Aber langsam fragen wir uns: Geht bei dem wackeren Inselvolk alles mit rechten Dingen zu? Denn inzwischen scheint es, als ob nicht einmal Astrazeneca den Briten etwas anhaben kann. Nebenwirkungen? Ach was! Auf der Insel wird der Stoff munter weiter in jeden Oberarm gespritzt, egal ob er unter 60 ist oder nicht. Haben die Briten vielleicht magische Kräfte, über die der Rest der Europäer nicht verfügt? Wir fragen mal beim britischen Zaubereiministerium nach.