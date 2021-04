Was macht eigentlich die SPwer? Die Union kämpft wenigstens. Gegen die eigenen Parteimitglieder, die in der Corona-Krise Geld gescheffelt haben. Gegen das Misstrauen der Regierten im Lande, die nicht mehr verstehen, was der ganze Virenzirkus soll. CDU-Chef Laschet will jetzt mehr Kompetenzen für den Bund. Das soll Stärke demonstrieren. Als hätten Bund und Länder nicht schon genug Chaos angerichtet. Vom Impfen mal ganz zu schweigen. Erst seit die Hausärzte das Pieksen übernommen haben, hat sich die Impfrate innerhalb eines Tages verdoppelt. Wir machen es künftig einfach selber. gch