Bayern & die Welt:

Regieren mit Leberkässemmel

Wurst, Käse, Getränke, Lebkuchenherz und Schafkopfkarten: US-Präsident Joe Biden, der britische Premier Boris Johnson oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron können künftig mit einem bayerischen Rucksack zum Wandern aufbrechen. Die Staatsregierung verschenkte auf dem G7-Gipfel in Schloss Elmau an die Teilnehmer Wanderrucksäcke im Retro-Schick mit bayerischen Spezialitäten. „Bayern soll gut in Erinnerung bleiben“, erklärte Ministerpräsident Markus Söder (CSU).