Soßen-Wrestling:

Der Kampf im Bratenfett

In England, dem Mutterland aller Spleens, stieg in der vergangenen Woche bereits zum elften Mal die Weltmeisterschaft im Soßen-Wrestling. Dabei ringen die Teilnehmer zwei Minuten lang in einem Pool mit 90.000 Litern Bratensoße miteinander. Nicht nur Wrestling-Fähigkeiten entscheiden über Sieg und Niederlage, auch ausgefallene Kostüme und Comedy-Effekte fließen in die Wertung mit ein. Olympisch soll die Sportart aber nicht werden. Und immerhin dient das Spektakel einem guten Zweck: Der Erlös geht an das Hospiz East Lancashire.