Wetas haben etwas Archaisches an sich: Die riesenhaften Heuschrecken mit ihren staksigen Beinen und langen Fühlern gelten als die „Dinosaurier der Insektenwelt“. Es gab sie schon, bevor die wahren Dinosaurier die Erde bevölkerten. Die rund 70 Arten gibt es alle nur in Neuseeland.

Früher bevölkerten die Wetas Wälder, Wiesen, Höhlen und Berge, doch mit dem Einschleppen ausländischer Schädlinge und dem Schwund des Lebensraumes aufgrund der Milchwirtschaft haben die Insekten schwer gelitten. 16 Weta-Arten sind gefährdet, viele andere gelten als bedroht.

Die missliche Lage des ikonischen Insekts hat jedoch etliche Neuseeländer auf den Plan gerufen. Viele seien inzwischen stolz darauf, Wetas im Garten zu haben, sagte Holly Neill, eine Naturschützerin und Naturfotografin, der australischen Ausgabe des „Guardian“. Denn es zeige eine gewisse „Wertschätzung der Natur“. Laut Warren Chinn, einem Ökologen beim neuseeländischen Umweltministerium, verdanken die Tiere die gesteigerte Aufmerksamkeit auch den sozialen Medien.

Im Internet kann man nachlesen, wie man Wetas in seinen Garten lockt und sicherstellt, dass sie gut gepflegt werden. Auf der Seite des neuseeländischen Umweltministeriums gibt es genaue Anleitungen, wie man Weta-Motels baut, in denen sich die Rieseninsekten besonders wohl fühlen. „Ein Weta-Motel ist im Wesentlichen ein netter trockener Hohlraum, in den Wetas hineinkriechen, um vor Raubtieren wie Ratten, Mäusen, Hermelinen, Katzen, Vögeln und Igeln sicher sein zu können“, heißt es dort. Um eine Heuschreckenunterkunft zu bauen, brauche es nur Bambus oder eine andere einfache Holzstruktur.

Der Ökologe Chinn nennt die Riesenheuschrecken „faszinierende Kreaturen“. Allerdings erinnern seine Beschreibungen ein wenig an die albtraumartigen Plagen, die schon in der Bibel Erwähnung fanden. Denn wenn man in so ein Weta-Motel hineinschaue und es darin von den Insekten mit ihren langen stacheligen Beine nur so wimmle, dann sei dies „herrlich gruselig“, meinte er.