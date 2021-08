Messerstecherei im Restaurant:

Nein, dies Essen will ich nicht

Im Streit um die Rechnung und um die Qualität des Essens haben ein 45-jähriger britischer Tourist und ein 60-jähriger Restaurant-Kellner am Jachthafen von Can Picafort auf Mallorca mit Messern aufeinander eingestochen. Nach Aussagen von Augenzeugen beklagte sich der Tourist zunächst lautstark über die Rechnung. Ihm habe das Essen gar nicht geschmeckt, er wolle daher weniger zahlen, habe er geschrien. Dann habe der Urlauber als Erster nach einem Messer gegriffen und dem Kellner in Hand und Arm gestochen. Daraufhin habe der Kellner sich ebenfalls ein Messer geschnappt und den Briten am Bauch und an einem Bein verletzt. Was der Tourist bestellt hat, ist bisher nicht bekannt.