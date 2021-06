Hot Corona Sie verännert?

Frooch 1

Sie wer’n zum erschde Mol widder uff e Garteparty eigelade. Wie reagieren Sie?

a) Sie saachen: „In dere Woch bin ich dientschlich in X“ un lechen grußlos uff. Ab sofort gehen Sie blooß noch zwische 22 Uhr un 5:30 Uhr aus’m Haus, damit Sie dem Gaschtgewwer nit in de Stadt begeechnen.

b) Sie schnaufen dief durch, setzen sich hie, nemmen Ihr Blutdrucktablette, rufen Ihr Therapeutin aa un diskutieren aus, in was fer emme Zeitfenschter sich realistischerweis die Re-Integration in die G’sellschaft aastreewe losst.

c) Sie kaafen sechs Kilo Flääsch, 32 Brotwerscht un acht Käschde Bier, weil jeder sei Grillzeich selwer mitbringe soll.

Frooch 2

Sie hänn sich entschlosse, uff die Garteparty se gehe. Was machen Sie, wann de Gaschtgewwer/die Gaschtgeewerin Sie bei de Begrießung abbussle will?

a) Sie praktizieren en Hechtsprung in die Richdung, fer die Ihne Ihr Urinstinkte es geringschde Verletzungsrisiko signalisieren, rollen professionell ab un verstecklen sich de Rescht vum Daach hinner emme ausreichend große Busch.

b) Sie machen die Aache zu, petzen die Lippe z’samme, halten die Luft aa, deiten e Gechebussi aa un rennen hinner de neggschde Busch, wu Sie G’sicht un Owwerkerper mit Desinfektionsspräh eidulfen.

c) Sie gewwen en wilde Zungekuss un lotsen Ihrn Gaschtgeewer/Ihr Gaschtgeewerin hinner de neggschde Busch.

Frooch 3

Es gebt e Salatbüffet. Wie gehen Sie vor?

a) Sie hänn sich vun emme befreundete Atomphysiker en Ganzkerper-Schutzaazuuch un vun emme befreundete Unnergrundkämpfer en Raketewerfer gelehnt, was Sie in die Laach versetzt, relativ g’fahrlos jedi Menscheaasammlung im Umkrääs vun 20 Meter ums Büffet se verhinnre.

b) Sie spriehn die Salate (un alle Lachskanapees) mit Ihrm Desinfektionsspräh ei.

c) Sie machen en Bauchplatscher in de Grumbeersalat un fressen sich durch bis zu de Russische Eier.

Uffleesung

1 bis 9 aagekreizelte Antworte: Sie sinn, willemolsaache, scheinbar doch nimmi ganz der Mensch, wu Se emol waren. Duud mer lääd. Ich mään jo blooß.