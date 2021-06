Die Bässe wummerten, als wäre es im Berghain mitten in der Nacht. Dabei war es ein friedlicher Sonntagnachmittag in diesem Sommer 2021, ein Tag wie geschaffen dafür, dass der gemeine Berliner Laubenpieper seine Datsche im umhegten Schrebergarten aufschließt und der zwitschernden Amsel zuhört. Doch die Vögel, sie sangen nicht länger, als die Partyszene des hippen Berlin zum Protest die Boxen aufdrehte.

Mit lauter Musik auf Booten haben die Nachtschwärmer unter dem Motto „Alle in einem Boot die Zweite – Rave-o-lution!“ für mehr Freiheit beim Feiern demonstriert. Sie fuhren über den Landwehrkanal durch die Ausgehviertel in Kreuzberg, Treptow und Neukölln. „Vermeidet Kulturalschaden“ und „Kultur, Du Opfer“, stand auf ihren Transparenten.

Da die Inzidenzen nicht mehr Pogo hüpfen, dürfen zwar seit dem 18. Juni auch in der Hauptstadt im Freien wieder bis zu 250 Personen tanzen und feiern. Negative Tests und Masken sind dabei Pflicht. Die Berliner Clubs dürfen ihre Außenbereiche bewirtschaften – aber Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen sind weiter verboten, zum Schutz vor Corona-Infektionen. Sehr zum Ärger der Veranstalter, die kritisieren, dass Restaurants, Kneipen und Musikclubs dadurch vor die Hunde gehen. Der „Kulturnotstand“ und das „Tanzverbot“ drängen Heranwachsende und junge Erwachsene auf illegale Partys in Industrieanlagen und Parks, argumentieren sie.

„Tanzen? Aber sicher“, hatte sich eine Bootsbesatzung am Sonntag auf die Fahnen geschrieben. Die meisten Demonstranten trugen ihre Masken vorschriftsmäßig. Die Polizei zählte am Nachmittag etwa 150 Teilnehmer, die Corona-Regeln wurden auf den Booten eingehalten, heißt es. Die Boote waren auf dem Landwehrkanal zwischen Kreuzberg und Neukölln gestartet, fuhren bis zum Hafen Neukölln nahe der Sonnenallee und kehrten dort um zur Schleuse zwischen Landwehrkanal und Spree. Am Ufer tanzten Schaulustige mit, andere kamen auf Schlauchbooten dazu. Ein Teil der Boote wollte auf der Spree bis zum Treptower Park weiterfahren, zu einer „Abschlusstanzkundgebung“ am Abend.

Die Berliner Clubkommission hofft, dass es bis Herbst weitere Lockerungen für die Clubs und Diskotheken in Berlin gibt. Er drängt auf wissenschaftlich begleitete Testveranstaltungen und eine schrittweise Rücknahme der Einschränkungen. Das Gute bei solchen Experimenten: Die Veranstalter hätten eine gewisse Vorlaufzeit, um sich darauf vorzubereiten, wie ein cooler Rave in der Nach-Corona-Zeit über die Bühne gehen könnte.