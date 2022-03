Atombunker:

Apokalypse zu Hause

Was tun, wenn man Angst vor einem Atomkrieg hat, aber keinen unterirdischen Bunker in der Nähe? Die japanische Firma WNIShelter will für diesen Fall die Lösung gefunden haben. Ihr neuestes Bunkermodell, eine überdimensionierte Metallkiste mit Liegebänken und Stauraum im Inneren, lässt sich – so verspricht es der Hersteller – in jeder noch so kleinen Wohnung einbauen. Je nach Ausführung schützt es bis zu sieben Personen für zwei Wochen vor nuklearer Strahlung. Aber auch Überschwemmungen, Explosionen, Erdbeben oder Angriffe mit biologischen oder chemischen Waffen sollen sich damit bequem in den eigenen vier Wänden überleben lassen. Und wenn der nukleare Winter doch noch auf sich warten lässt, hat WNIShelter auch Vorschläge parat, was man bis dahin mit dem Schutzraum anfangen kann: zum Beispiel ein Heimkino oder eine gemütliche Leseecke einrichten.