Mundart-App:

Wann kommt die Palz?

40 Kapitel, 1300 Aufgaben, 735 Vokabeln und am Ende ein Sprachniveau der Stufe A1: Wer die Sprachlern-App „PlattinO“ aufs Handy lädt, kann systematisch Plattdeutsch lernen. Entwickelt wurde die App vom Plattdüütskbüro des Regionalverbandes für Kultur, Wissenschaft und Bildung der Ostfriesischen Landschaft zusammen mit einem Grafiker, gekostet hat sie nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks 70.000 Euro, zum Großteil bezahlt von Sponsoren. Die Nutzer werden begleitet von der fiktiven Familie Janssen aus Aurich, die Plattdeutsch in Alltagssituationen spricht: in der Schule, im Krankenhaus, bei einer Tasse Ostfriesentee. Es gebe eine große Nachfrage, heißt es im Plattdüütskbüro, vor allem von Leuten, die es beruflich an den Deich verschlägt. Ja, Integration ist sehr wichtig. Wann kommt die Palz-App für Karlsruher und Berliner? Bezirksverband, bitte übernehmen.