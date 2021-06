Coole Zeiten:

Alpakas in den Hundstagen

Liebe Leserinnen, liebe Leser, möchten Sie an diesem Wochenende im Wollmantel herumlaufen? Nun, Alpakas müssen das, schließlich werden sie seit 4000 Jahren wegen ihrer Wolle von Menschen gezüchtet. In ihrer Heimat, den südamerikanischen Anden, finden die zur Familie der Kamele zählenden Tiere erträgliche Bedingungen vor, doch die Hundstage im deutschen Sommer setzen ihnen arg zu. Der Tierpark in Bochum hat Hengst Gerolf einen pinkfarbenen – über Geschmack lässt sich ja nicht streiten – Pool hingestellt, während sich Gerolfs Partnerin Rosi (im Hintergrund) bevorzugt mit einer kalten Dusche abbrausen lässt. Bessere Tage sind in Sicht: Die Temperaturen sollen leicht sinken und der Alpaka-Scherer soll bald kommen.