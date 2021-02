Corona:

Üben gegen Lockdown-Frust

In Israel ist die Impfquote zwar hoch, aber der Frust über die Einschränkungen der Corona-Pandemie sitzt tief. Die Regierung fürchtet, bei zu frühen Lockerungen würden Ansteckungen erneut zunehmen. Auf der Suche nach Gemeinschaft und emotionaler Befreiung treffen sich Menschen in Gruppen zum gemeinsamen Schreien. Eine Teilnehmerin, Ilana Cohen Panner, wird in der Illustrierten „Stern“ mit der Aussage zitiert: „Schreien ist im Yoga und im Tai Chi, das ich praktiziere, bekannt, um all den Frust und die schlechten Geister aus dem Körper und dem Geist herauszuholen, und deshalb schreien wir heute für unsere Freiheit.“ Fernöstliche Praktiken verbreiten sich aber auch ohne Lautstärke. Qi Gong gegen Corona-Frust wird immer beliebter.