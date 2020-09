Es gibt viele windige Ranglisten, aber diese ist besonders anrüchig: Laut einer Meinungsumfrage unter Briten, die der Joghurt-Produzent The Collective Dairy beauftragt hat, ist die altehrwürdige Uni-Stadt Oxford die Furz-Kapitale Großbritanniens. Deren Bürger würden im Schnitt pro Tag 23-mal rückwärtig Dampf ablassen. In Leeds sei dies 22-mal der Fall, in Norwich 21-mal. Die Londoner hingegen blähten täglich nur knapp 17-mal. Abgeschlagen: Manchester mit 13 Flatulenz-Punkten. Vielleicht sind die aber einfach nur besser erzogen.