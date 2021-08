Tipps fers Lewe (Dääl 1) Betr.: die Konsischdenz vun Pälzer Stangegemies, gekocht.

„Krtsch“, macht’s, wie ich in mei Esse beiß.

„Krtsch“, macht’s uff de anner Seit vum Disch.

„Hmmm, lecker!“, saach ich.

E Kaltfront vun Nordoscht lenkt Polarluft in mei Richdung.

„Werklich gut“, saach ich.

An de Weigläser krischtalisieren Eisblume.

Eichendlich hawwich jo e Kolumne driwwer schreiwe wolle, wie sexy so en Koalitionsverdraach sei kann, wann ihn nit grad e rot-grie-gääli Ambel in Määnz ausverhannelt hot. Awwer es gebt Wichdicheres zu verzehle. Heit, liewe Leserinne un Leser, gebt’s en Tipp fers Lewe.

Wie will ich aafange? Gut. Okay. Also. Ich verzehl des naddierlich blooß ganz theoredisch. Will saache. Jedenfalls. Alla hopp.

Wann e, ähm, Person, ähm, wu mit Ihne, ähm, in Ihrm Haushalt wohnt, saache mer, e Doppelportion Sparchel kocht, un wann am End vun dem Vorgang, durch e ab-so-lut uuglicklichi Verquickung vun Umständ, die, jetzt blooß als Beischbiel, erscht e iwwerraschend langi Abfolsch vun guude Lieder im Radio, dann es doch erstaunlich guude Wedder, was sich viel besser draus im Gartestuhl genieße losst, un schließlich ach noch die Betäädichung vun de Hofdierklingel durch de hochattraktive Zusteller vum Poschtpaketdienscht DHL umfassen, wann also durch so e Ramasuri der saudeire Sparchel am End in enre Konsischdenz uff’m Deller licht, die mit „e bissel wääch“ doch eher wohlwollend beschriwwe isch, dann isch es vun de Seit vum Bekochte

IWWERHAUPT KÄ GUDI IDEE,

am betreffende Datum e „jährlich wiederkehrendes Ereignis“ in de gemeinsame digitale Kalenner eizudraache un middem Uffdraach „Kranzniederleechung am Gedankstää fer de ins Nirwana gekochte uubekannte Sparchel“ zu versehe.

Will saache: De Reiz vun Sarkasmus im Ehelewe werd deitlich iwwerschätzt. Un es isch erscht recht kä Vergnieche, wann de Sparchel ab dem Daach middem Härtegrad „Pälzer Gäälrieb, roh (knackfrisch)“ uff de Disch kummt.

„Mjammjam, Schatz! Krtsch.“

Ich mään jo blooß.