Was ist denn bei euch los? Die Frage kennt jeder. Und jeder weiß auch, wie sie gemeint ist. Der Vorwurf schwingt schon mit. In den vergangenen Tagen bin ich als Ludwigshafenerin öfters darauf angesprochen worden, warum wir hier so viele Neuinfektionen haben. Sie wissen schon, worum es geht. So ganz genau ist mir nicht klar, wieso ich das beantworten soll. Ich reagiere reflexartig. Ich war´s nicht, sage ich. Und hebe dabei die eine Hand, ich der ich das Telefon oder Handy nicht halte. Ja, ja, das sagen sie alle, kommt dann als Antwort. Manche Gespräche laufen wie von selbst ab.

Bis zur nächsten Frage: Und sonst? Jo.

Weg war ich jedenfalls nicht, deshalb war ich´s ja auch nicht. Aber mich hat es schon gewundert, dass alle Welt hier und da und überall hin in Urlaub geht. Nein, ich rege mich darüber nicht auf, ganz im Gegenteil. Viele hatten wirklich längst gebucht – und wären ja auch da geblieben, wenn es das große Ferien-Veto gegeben hätte. Außerdem glaube ich, dass die Tatsache, dass die Stadt bei den Neuinfektionen zwischenzeitlich die Nummer zwei in Deutschland war, damit zusammenhängt, dass viele eben einfach mal nach Hause wollten: ihre Eltern und Familien sehen. Das sieht aus hiesiger Sicht nach Urlaub aus. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn Reisen in die „Heimat“ sind Lust und Last zugleich. Nach der großen Wiedersehensfreude kommen subito die immergleichen Themen auf den Tisch. Das ist bei allen Familien so, ob sie nun in einer Stadt leben – oder eben über zwei oder noch mehr Länder und Kontinente verteilt. Vielleicht ist das dieses Jahr alles anders gewesen. Denn eine Zeitlang waren die Reisen in die Heimatländer gar nicht möglich, egal, ob dort eine Mutter, ein Onkel oder ein Cousin im Sterben lag. Angehörigen nicht beistehen zu können, ist schmerzhaft. Deshalb gibt es vielleicht auch sehr gute Gründe für Reisen. Im Zweifel für den Angeklagten. Es ist auch richtig, den Tourismus nicht komplett runterzufahren, ganze Landstriche leben davon. Es ist eben auch ein Test gewesen, dieser Urlaubssommer, der mit dem Ende der Ferien in Rheinland-Pfalz nun aber zeigt, was zu befürchten war. Es wird dauern. Mir leuchtet am ehesten die schottische Strategie ein: dort ist die Null das große Ziel. Wer Ameisen in der Küche hat, lässt auch nicht drei übrig. So ist das im Leben: die einen besuchen ferne Länder, die anderen bekommen Besuch von ungebeten Gästen.

Die Autorin

Christine Kamm (54) aus Ludwigshafen arbeitet seit 2012 im Sportressort der RHEINPFALZ.

Die Kolumne

Christine Kamm und Sigrid Sebald schreiben abwechselnd in der Online-Kolumne „Ich sehe das ganz anders“ über die großen und kleinen Überraschungen sowie Absurditäten des Alltags. Hier finden Sie alle anderen Kolumnen.

