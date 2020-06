Ein eigener Pool, das war früher nur was für die Reichen und Schönen in, sagen wir, Malibu. Es war der Inbegriff von Luxus, Dekadenz und Pipapo auf hohem Niveau. Begehrenswert, aber unerreichbar. Man hätte höchstens als Poolreiniger in Malibu anheuern können, um auch mal einen Pool in echt zu sehen. Aber dieser Berufsweg stand ja nun nicht jedem offen, weil ja nicht jeder Englisch sprach, und das sollte man in Malibu schon können.

Kopf an Kopf im Schwimmbad

Ging man halt ins Schwimmbad, die Buskarte hatte man eh, und das viele Chlor ließ einen bald vergessen, dass man nicht alleine im Wasser war, ganz im Gegenteil. Kopf an Kopf wurden da Körperflüssigkeiten aller Art in die Becken abgeleitet, ab und zu war ein Wurstweck dabei, einmal sogar einer in bereits verdautem Zustand. Nicht, dass so was im Privatpool nicht auch vorkommen könnte, allerdings kann hier die Menge der in Frage kommenden Täter doch sehr viel genauer abgegrenzt werden.

Das glücklichste aller Kinder

Der Pool hinterm Haus, er blieb ein unerfüllter Traum. Einmal gab es in der Parallelklasse einen Jungen, von dem es hieß, seine Eltern hätten zu Hause einen Pool. Da war was los, die Mitschüler schnappten über, Aufregung, Geschrei und ungefilterter Neid schwappten bis zu unserem Klassensaal rüber. Die hatten einen Pool! Und der Junge war nicht aus Malibu, da bin ich mir sicher, denn er sprach Pfälzisch, kein Englisch. Sicher war aber: Dieser Junge musste das glücklichste aller Kinder sein.

Ade Mondänität!

Dann fingen auf einmal sämtliche Neureichen in den Neubaugebieten damit an, ihre Betonbungalows mit eigenen Schwimmbassins zu pimpen. Seitdem hat der eigene Pool kontinuierlich an Glanz und Mondänität verloren. Zuletzt haben sogar wir darüber nachgedacht, einen Pool anzuschaffen. Weil: Man weiß ja nicht, ob die Freibäder noch mal aufmachen dieses Jahr, und wenn, muss man da am Ende mit Abstand und Mundschutz ins Wasser, wobei Letzteres auch im Hinblick auf die Wurstweck vielleicht gar nicht das Dümmste wäre. Mir wäre es ehrlich gesagt gänzlich Wurst (ohne Weck), blieben die öffentlichen Anstalten zu, ich bin eh nicht so der große Wassersportler, das Kind aber schon.

Index Frame Pool mit Pumpe

Wenn ich hier von einem Pool schreibe, meine ich natürlich keinen gemauerten, ins Erdreich eingelassenen, mit verschnörkeltem Beckenrand und azurblau gestrichenem Boden wie in Malibu. Wir denken nach über den Intex Frame Pool mit Pumpe von Aldi, denn der „garantiert Plantsch-Spaß für Groß und Klein“. Robust sei er, und: „Die stabilen Seitenwände sind aus PVC gefertigt und besonders widerstandsfähig gegen Stöße, Abrieb, Sonnenlicht und Verschleiß.“ So steht es im Prospekt. Malibu ist das nicht. Aber auch nicht Wurstweckwasser. Und immerhin widerstandsfähig gegen Abrieb. Klingt solide. Zumindest solider als die Aufpumpdinger, die wir bisher immer hatten und die regelmäßig nicht mal das Saisonende überstehen. Möglicherweise sind sie nicht so widerstandsfähig gegen Abrieb.

Strahlend mit Limo

Auf Fotos von diesen Rahmen-Pools sieht man meist vergnügte Kinder mit ihren gut gelaunten Vätern im Wasser herumtollen. Frauen im Bikini - ich vermute mal, es sind die Mütter - reichen vom Beckenrand aus Limonade, selbstgemacht, aus Biozitronen und Hollunderblüten, da mach„ ich jede Wette. Alle strahlen, Sonne satt, die Seitenwände halten. Okay, das mit der Limo krieg ich hin, ins Wasser muss ich ja dann nicht, also her mit dem Intex Frame Pool dann halt, in Gottes Namen.

Die Alternative

„Du weißt schon, dass dann sämtliche Gören aus der Nachbarschaft kommen und ihren Dreck an den Füßen in euren Pool reintragen?“ Nein, woher soll ich das wissen, ich hatte ja noch keinen Pool. Aber danke für den Hinweis. „Da muss man dann dauernd saubermachen und ganz oft das Wasser austauschen.“ Aha. „Es ist sehr viel Arbeit, aber für die Kinder halt schon schön.“ Hm. Gut. Dann machen wir es so: Ich schicke unser Kind zu der Freundin, die schon so einen Intex Frame hat. Ich gebe ihm Limo mit. Und einen Wurstweck. Scheiß auf Malibu.

Sigrid Sebald (50) ist seit 2000 RHEINPFALZ-Redakteurin in Zweibrücken, wo sie mit Mann und Tochter auch lebt.

