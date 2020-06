Wer hätte das für möglich gehalten. In der Kneipe um die Ecke, da sitzen sie zusammen und erzählen vom Fußball und von früher. Die Heldentaten werden ausgeschmückt. „Am Spielfeldrand waren so viele Zuschauer wie noch nie zuvor. Und dann habe ich erst einen Verteidiger stehen lassen, dann noch einen und noch einen – und dann mit rechts, ein Schuss wie ein Strich und der Ball schlug oben im Winkel ein und zappelte im Netz. Alles jubelte, alle lagen sich in den Armen. Das Siegtor, das Spiel der Spiele war entschieden. Von mir.“ Und die Augen glänzen.

Heldenstunden mit der Hand am Glas

Und fast riecht man den Rasen und den Schweiß und den Geruch von Erde und den Bratwurstduft in der Luft und das süße Bier. Die Hosen und Beine voller Dreck. Alles klebt. Auch die Haare, die sich von der Stirn gar nicht mehr wegwischen lassen. Heldenstunde mit der Hand am Glas. Und das mit Beckenbauer und Maradona, die einträchtig nebeneinandersitzen und von den guten alten Zeiten reden. Wie und wo? In München, in Berlin, in Ludwigshafen, in Pirmasens.

Das Sommermärchen

Was bitte? Doch, ich habe sie mit eigenen Augen gesehen und alles gehört. Ich schwöre es. In der Kneipe, in der ich sie getroffen habe, lag noch der Zettel auf dem Tisch. Wir müssen ja nun alle unsere Namen und Kontaktdaten hinterlassen. Da stand es schwarz auf weiß. Beckenbauer und Maradona. Ich habe das Blatt mit dem Handy abfotografiert. Nun habe ich sogar die Nummern der beiden Fußball-Größen. Wie die vom Franz ist? 0176-8844 … Oh, darf ich das? Datenschutz? Ich behalte sie mal doch lieber für mich. Eigentlich brauche ich sie auch gar nicht, so viele Beckenbauers und Maradonas wie nun überall an den Fußball-Stammtischen anzutreffen sind. Dieser Sommer ist doch ein echtes Märchen, ein Traum.

Die Autorin

Christine Kamm (54) aus Ludwigshafen arbeitet seit 2012 im Sportressort der RHEINPFALZ.

Die Kolumne

Christine Kamm und Sigrid Sebald schreiben abwechselnd in der Online-Kolumne „Ich sehe das ganz anders“ über die großen und kleinen Überraschungen sowie Absurditäten des Alltags.