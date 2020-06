Welche natürliche Gabe möchten Sie gerne besitzen?

Das ist eine beliebte Interviewfrage. Jeder Mensch kann sie sich stellen. Vielleicht nicht jeden Tag, sonst wird das nichts mit dem Gedanken, etwas anzugehen, was man doch eigentlich schon immer einmal ausprobieren wollte. Gärtnern, nähen, malen, jonglieren, Klavier spielen. Irre, was im Kopf dann los ist, wenn abgewogen wird. Ja, mach’ doch mal, du wolltest doch schon immer und hast doch damals auch schon mal angefangen und die oder der bekommt das doch auch hin. Aber dann kommt wieder die Zweifelseite ins Spiel, das Teufelchen, und sagt: das wird nie was, du hast gar keine Zeit und verlierst sowieso ganz schnell wieder die Lust.

Viele dieser Kämpfe habe ich verloren. Aber einen habe ich gewonnen.

Wir können alle ein Instrument spielen. Es ist das schönste von allen, kostet nichts, wir haben es immer dabei, wir schenken ihm normalerweise keinerlei Beachtung, weil es so gut wie nie Sperenzien macht, außer im Winter vielleicht, wenn der Hals mal kratzt: unsere Stimme. Ich kann singen, du kannst singen, fast jeder Mensch kann singen. Und es gibt mittlerweile sogar Wettbewerbe, bei denen sich auch alle bewerben können. Im Fernsehen freuen sie sich, wenn sich beim Supertalent auch Leute bewerben, die genau das Gegenteil von dem sind, was eigentlich gesucht wird. Bei Dieter Bohlen werden sie dann vor einem Millionenpublikum vorgeführt und lächerlich gemacht. Aber a, sind sie selbst schuld, und b, ist das ein ganz anderes Thema.

Also ich besitze die natürliche Gabe keine natürliche Gabe zu besitzen.

Und trotzdem singe ich. Aber es ist zu mir gekommen das Singen. Das ganze Kopfkino mit den Fürs und Widers habe ich übersprungen. Im Yogakurs ist gesungen worden. Als die Gesangsbücher – die im Yoga Kirtan heißen – ausgeteilt wurden, habe ich es zur Seite gelegt und gedacht, nee, alles, aber bitte nicht singen. Das ist lange her. Es war der Eintritt in eine Welt, von der ich immer gedacht hatte, dass ich sie nie betreten würde. Und wenn das Singen in unserer neuen Welt (Stichwort Corona) zu einer gefährlichen Geschichte wird, dann beißt sich hier die Katze in den eigenen Schwanz. Denn wer trällern will, braucht Luft, wer Luft braucht, bringt den ganzen Atem-Apparat auf Touren und tut damit gerade den Lungen etwas Gutes.

Aber nicht nur der Brustkorb kommt in die Gänge. Möchte man Wissenschaftlern glauben, dann ist das Singen geradezu ein Jungbrunnen. Und wer die vielen positiven Effekte noch verstärken möchte, der kann sich einem Chor anschließen. Das praktische am Yoga ist, da schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: denn es werden ja nicht nur Fisch, Kobra und Hund geübt, sondern es wird auch noch gemeinsam gesungen. Zum Beispiel Lokah samastah sukhino bhavantu. Das heißt: Mögen alle Lebewesen Glück und Harmonie erfahren. Wie gesagt, am Anfang denkt man, nee, alles, aber das nicht.

Die Autorin

Christine Kamm (54) aus Ludwigshafen arbeitet seit 2012 im Sportressort der RHEINPFALZ.

Die Kolumne

Christine Kamm und Sigrid Sebald schreiben abwechselnd in der Online-Kolumne „Ich sehe das ganz anders“ über die großen und kleinen Überraschungen sowie Absurditäten des Alltags.