Die Welt guckt uff die Klimakonferenz. Die ganz Welt ...?

„Un, was machscht du eichendlich fer de Klimaschutz?“, froocht mich mein Kumbel Fred.

„Was soll dann des jetzt?“, frooch ich zurick. „Bischt du neierdings die Greta Thunberg vum

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

ow?rOdrefw

de&i;Dbuoq ochW oshthc ud ohcd so lzsio;&rgg eid Gchos eufsfs,eigr dass dei fkiolaeenrznKm in sawoGgl oosbigllz;& ddwier so e aBblla sh,ci wu xin dbiee &q.mmumkurotud;l

Jdb;qu,&ao ?on&l,uduq; hfoorc c.hi

bJq,&d;aou un cih rofhco c:dih a,sW t,mutsca&mi;&huabll; acsmchht du esfr ?lamiK uD hesilctcfh ni au,lrbU rahfshtc edimdm udAo fuf edi wu&m;,elttAr un zarw ml,;uall;la&amu& ufcahsst eWi sau ed anzge ,eWlt ceshts ullm;alsa&cmhu;F&, bsctsbhto edij Wshce in de ,nrTkcoer tzlotgsch urnd um ide Urh xlieftN tmi 510 aGmrm oils;ltdoi&xsuoaKeihzdgs opr Stnnu fser rm,tiniSig ud ..q&udol;.

o;st hilubqWd &cl ud imr tzjet ime seebgesirnLlii iahmcda du?;he,qoamcl& forhoc .cih dberdoO&;qud slchtilw ud mit mri in de -lC2OnHnae sici?eeeht Wsa tthhetcs ndna gnre nuv rm?i E cshitK Beri nu z&lmallm&umuwoa;; ied tliHi nesuleha rfe ierd ahaDc in uRh renevD aCln ekguc sol?odqsle&u;

uqubd;oD& sgtkcuhc de erveDn ;q?a,&loCunld hoofctr ed Fer.d

m&u;.;dbaNl&uoq wAerw was ich k,cgu tallf nnrue ed &uc.adtquDl;etshoz

Aoqq;&du;adhu&,lbo atcsha ed e.Frd uDdob&;eq taDcuhszet iiesrdnsert ,icdh rwwae de zstiuKcahlm inrreessdit chid qudni&o;tl?

&dubcoqH;host du e niei udne;nFdur?,iol&q ofohrc .chi

hbI&udsoq;c tlaumshKzic fuf am;llluo&u&;amm s&qaru?uhe,;doaFcl fcortoh de re.dF

bouD&e;dsq raw en &tzqiuo,;lWd csaha c.ih

oqd,ba;&uH h.a erM ansukq&;rons oeml wlrbdoqoie;,urew& aachts de erd.F ho;dI&uqbc ablga jo, nwan chi deri ocheW ulakm&; hnoeB e,ss cmah cih mnma;el&laru&;mu rsfe laimK wie ud mi genaz oJrqd;l&u.oh

uc&eiDh;dobebqiserd mer ejztt rweiw edi ;e,dq&Fnuzeaull?otl fhoocr .cih ;Mq&idubro u&ma;lnhn hwswireinc qu&okdsm;;O&uloal.g

nsu&hWodudlinqno;q;&,ab tahacs ed rFd.e oo;dqbS&llu ich dich ref ied dnerdeoaelnsehLo eh?saclrhvoc rOdde lloes rme chid lsa lu;hanCeh&nuenlnmrfer efr edi lazP mzu Kpimllaegfi ;sidcqhek&culo?

cqhuobdI;& rshbs;&qboua oj uerdbob&lit;,kqa scaha hic. o;uIdbchq& sacha xin m.&aulmu;;&lam Un ejtzt ehrd dlcineh edi Hnezugi uff m&fnlu.;uf irM nrfreie oj ide ze;gslii&F ba beim udgo.&blei;uqga;lzlFluk&cs

,Go saogwlG, !og Ihc ;mm;lanmaul&u& oj islzb&lo.g;o