Es sieht ziemlich gewöhnlich aus. Es ist klein, der grellgrüne Anstrich ist gewöhnungsbedürftig, das rote Metalldach erinnert mehr an einen Schuppen und auch sonst sind die Baumaterialien wenig stylish. Doch das Häuschen, das am Rande eines Maisfeldes nahe der Stadt Srbac im Norden Bosniens steht, ist was ganz Besonderes: Es ist aus Liebe gebaut.

In dem Häuschen wohnen Vojin und Ljubica Kusic. Dort haben sie drei Kinder großgezogen, sich gestritten und wieder versöhnt, Pläne geschmiedet und wieder verworfen, gelacht und geweint, geredet und geschwiegen. Nun glänzt Vojins Haar silbern, 72 Jahre ist er alt und hat seinen Betrieb, der Kunststoffartikel herstellt, den Söhnen übergeben. Nun hat er viel Zeit für seine Hobbys – und dafür, seiner Gattin deren Wünsche von den Augen abzulesen.

Wir wagen nicht zu beurteilen, ob Ljubica eine schwierige Person ist. Aber anspruchsvoll ist sie, das dürfen wir wohl behaupten. Erst wünschte sie sich, dass das Schlafzimmer der Sonne zugewandt sein sollte. Ihr Mann tat wie geheißen. Nun konnte Ljubica aus dem Wohnzimmer aber nicht mehr auf die Straße schauen und beobachten, was sich dort so tat. Wieder sah sich Vojin vor der Herausforderung, Wände einzureißen und Installationen neu zu verlegen.

Also fasste der geplagte Ehemann einen avantgardistischen Plan. Kusic, der nie eine Technische Hochschule besucht hat, konstruierte aus Rädern alter Militärtransporter und aus Elektromotoren einen Rotationsmechanismus, mit dem Ljubica auf Knopfdruck ihr Domizil in die gewünschte Lage drehen konnte. Wohnzimmer mit Straßenblick – bitte sehr. Sonne im Schlafzimmer – kommt sofort. In der langsamsten Geschwindigkeit rotiert das Haus binnen 24 Stunden einmal um die eigene Achse. Liebt es Ljubica mal rasant, kann sie ihr Domizil in 22 Sekunden neu ausrichten. Sechs Jahre währte der Bau. Nun steht auf dem Maisfeld ein rotierendes Heim. Und die liebe Seele hat Ruh.