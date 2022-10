Gastro-Idee:

Seligs Suppe im Eimer

Ein roter Eimer an einem Seil vor einer Hausfassade ist ein Anziehungspunkt für Feinschmecker in Berlin-Mitte geworden. Er ist das Markenzeichen für die selbst gemachte japanische Nudelsuppe Ramen von Christopher Selig. Mit dem Eimer seilt der Koch die Suppe aus einem Fenster seiner Wohnung zu seiner Kundschaft herab. Bei jeder Lieferung dabei: ein Becher Suppe, ein Becher Einlage mit Nudeln, Fleisch und Gemüse. „In Japan gibt es einen berühmten Ramenladen, der hat einen blauen Eimer vor der Tür hängen, immer wenn er aufmacht“, erzählt Selig. „Also der hat kein Schild, keine richtig festen Öffnungszeiten, sondern der hängt dann immer den Eimer raus, wenn er geöffnet ist.“ Da haben auch schon Promis zugegriffen, etwa der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht. Seligs Instagram-Account hat mehr als 10.000 Follower, mehrere Hundert Ramen hat er in diesem Jahr schon verkauft. Bestellen können die Kunden die Nudelsuppe online und sie sich aus seinem Eimer abholen, der aus Seligs Wohnung im zweiten Stock des Wohnhauses in der Swinemünder Straße herunterhängt.