Schwebefähre:

Luftig übers Wasser

In einem Käfig aus Stahl, aufgehängt an einem fast 40 Meter hohen Gerüst, über Wasser schweben? In Osten-Hemmoor im Landkreis Cuxhaven geht das. Dort bringt eine Schwebefähre Fußgänger, Radfahrer und auch Waren über das Flüsschen Oste. Weltweit sind nur noch acht Schwebefähren in Betrieb, in Deutschland ist die Fähre Osten-Hemmoor die einzige ihrer Art. Seit 1909 kann man auf ihr zwischen den Ortsteilen Osten und Hemmoor pendeln, bis 1974 – als eine feste Straßenbrücke gebaut wurde – gab es nur diese Möglichkeit, über den Fluss zu setzen. Betrieben wird das nostalgische Gerät von einem Elektromotor, der immerhin 80 Meter in acht Minuten schafft. 100 Personen finden in dem Käfig Platz, 7,5 Tonnen können über die Oste transportiert werden.