Was, wann er kummt, de „Friidem Däh“? Wie will ich starte ins neie, ähm ... alte Leewe?

„Ich kann des Konora nimmi heere“, hot die Dannde Liesel die Daache g’saacht. Un was soll ich saache? Wu se recht hot, hot se recht. Velleicht isch de Dannde Liesel ihr Geknodder jo tatsächlich so ebbes wie de Startschuss fer e neii Zeit. Irchendwann muss es jo losgehe.

Jedenfalls hawwich mich schunn beim Simmeliere verwischt (also, fer alle Zugerääsde, beim intensiv Noochdenke): Was will ich als Allererschdes mache, wann der ganze Schambel vorbei isch? Wie steich ich ei ins alte Leewe? Wu mach ich mein klänne Schritt fer en Mann, wu en großer Schritt fer die Menschheit isch?

Velleicht uff enre Kreizfahrt mit meine Mitbewohnerin? – Eher nit, deed ich saache. Do hämmer jo vorher ach kä Luscht druff g’hatt. Un wann mir aus Jux un Dollerei Klimakiller in die Luft bloose wollen, kimmer ach alte Rääfe im Garte verbrenne. Jo, des bringt uns nit in die Karibik, awwer dodefor hot mer jo Netflix. Obwohl – des wär ach en gute Plan fer die Zeit nooch de Pandemie: Sofort alle Schdriimingdienschte abbestelle un widder uff die Roll gehe, danze, ins Kino, ins Theater, ins Konzert. Blooß, die letzschde 69 Folsche vun „Lost“ (dritti Wiederholung) missde mer vorher schunn noch ferdich gucke, un „The Crown“ mit de Keenichin vun England un „Mindhunter“ un „After Life“ und „Der Pass“, un do kummt doch jetzt ebbes Neies mit de ... ähm ..., wu war ich? Beim Allererschde, was ich mach, wann die Pandemie rum isch.

E Kellerparty mit 60 Leit uff 14 Quadratmeter, des wär doch ebbes! Gut, beim Z’sammezehle vun de Eiladunge kumm ich grad noch uff zwölf Nase, wu ich in mein Hobbykeller losse will, un do zehlt de Fred schunn doppelt, weil ich des immer so mach, wann ich es Bier un die Brotwerscht kalkulier. Velleicht laaft’s also doch uff e gemiedlichi Weiprob bei meine Winzer naus – wubei mer saache muss, dass unsern Alkoholkonsum in de Pandemie schunn e klää bissel aus’m Ruder geloffe isch, awwer wem verzehl ich des?

Un am End bleibt mer am „Friidem Däh“ sowieso blooß ää Wahl: Als Allererschdes loss ich mer die Ohre widder aaleche.

Ich mään jo blooß.