Un iwwer was frään Sie sich am määnschde, wann jetzt so langsam alles widder uffmacht?

„Endlich geht’s nauszuus“, saach ich zu de Dannde Liesel.

„Nauszuus. Im Juni?“, froocht se zurick.

„Du