Alle Muttis da draußen sind die Besten, Tollsten, Klügsten und Liebsten. Küsschen aus der Ferne.

Von Jan Peter Kern

Hach, ihr habt es zurzeit echt nicht leicht, liebe Mütter dieser Erde. Ihr sorgt für streifenfreie Fenster und rettet nebenbei im Homeoffice mal schnell die Welt. Ihr habt Kleinkinder an der Backe und kauft auch für Oma und Opa ein. Und für die Nachbarn. Ihr kocht und näht Masken für den guten Zweck. Und bügelt die Wäsche für eure Liebsten.

Ja, die Corona-Krise ist echt schlimm. Und dennoch kriegt ihr nie die Krise, ihr Multitaskerinnen. Ihr Heldinnen und Mutmacherinnen. Ihr Krisenmanagerinnen und Alleskönnerinnen. Männer sind mit allem überfordert. Zumindest, wenn sie alles auf einmal machen müssen.

Heute ist euer großer Tag. Mamatag. Hoch sollt ihr leben und so. Auch wenn wir euch ja nicht besuchen sollten – was uns Herzschmerz bereitet. Also winken wir euch im Videochat zu. Ohne Last-Minute-Blümchen von der Tanke, ohne die megakreativen „Merci“-Schoko-Stäbchen. Doch von dem ganzen Kommerz-Krimskrams haltet ihr ja ohnehin nicht viel. Aber von Gefühlen. Wir können euch leider nicht knuddeln und uns dabei bei euch bedanken. Für alles. Doch wir würden gerne. Bleibt gesund. Auch wenn ihr manchmal die Bestien seid, so bleibt ihr doch immer die Besten. Wir lieben euch.