Das Leben hielt bescheidene Karten für Asli Imre bereit, als sie vor 60 Jahren im bitterarmen Osten der Türkei zur Welt kam. Gerne wäre sie zur Schule gegangen, doch eine Schule gab es in ihrem Dorf am Van-See nicht, und schon gar nicht für junge Mädchen. Mit 16 Jahren wurde Asli verheiratet, dann kamen die Kinder. Fünf Jungen und fünf Mädchen gebar Asli Imre mit den Jahren, doch ihren Traum von der Bildung gab sie nie auf. Drei Ärzte, vier Lehrerinnen, eine Krankenschwester und einen Ingenieur hat die kurdische Frau eines Bauarbeiters aufgezogen; der jüngste Sohn ist noch am Gymnasium. Jetzt erfüllt sich die Mutter einen Lebenstraum: Sie lernt lesen und schreiben.

Von ihrer Enkelin Zeynep lässt Asli Imre sich unterrichten und schreibt sorgfältig ihre Übungen in ein Schulheft. „Die Buchstaben kannte unsere Mutter aus unseren Hausaufgaben und Schularbeiten, aber sie konnte sie nicht zu Wörtern und Sätzen zusammenfügen“, erzählt ihr Sohn Gürkan. „Sie hatte einfach keine Zeit für sich, weil sie sich immer um uns gekümmert hat.“ Der 40-Jährige ist Kardiologe am Krankenhaus in Van; einer seiner Brüder ist Psychiater, ein anderer Hausarzt. „Wir Geschwister sind alle unsagbar stolz auf unsere Mutter – und auf unseren Vater“, sagte er unserer Zeitung. „Sie haben sich gemeinsam zum Lebensziel gesetzt, uns allen eine gute Bildung zu verschaffen – und das haben sie geschafft.“

Stolz sind auch die Eltern auf ihre Lebensleistung. Celal Imre, der Vater, war selbst erst 18, als das Paar verheiratet wurde, und arbeitete bereits auf dem Bau. Als Junge hatte Celal immerhin die fünfjährige Grundschule besucht und konnte sich auf Türkisch verständigen – der Amtssprache auch im kurdisch besiedelten Osten. Seine Braut konnte das nicht, denn im Dorf wurde Kurdisch gesprochen. Um ihre Kinder ordentlich aufziehen zu können, habe sie Türkisch gelernt – daheim und auf eigene Faust.

In der Erziehung hielten Asli Imre und ihr Mann auf Disziplin, Anstand und Glauben. „Nicht rauchen und nicht herumhängen“ durften ihre Kinder, erzählt die Mutter. Um den Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen, mussten die Jungen in den Ferien mit dem Vater auf dem Bau schuften. „Während sich andere Kinder auf die Ferien freuten, haben wir sie gefürchtet und uns auf den Schulbeginn gefreut“, erzählt Gürkan. Später wendete sich das Blatt, denn nach der Grundschule war das Vergnügen für die anderen Kinder im Dorf vorbei. „Sie sind alle Bauarbeiter geworden, wie das in unserem Dorf üblich war“, sagt Gürkan. Nur die Kinder der Imres besuchten weiterführende Schulen.