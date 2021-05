Was Landwirte längst vermuteten, haben zuletzt mehrere Studien bestätigt: Musik im Stall wirke sich förderlich auf das Wohlbefinden von Kühen aus – und auf die Milchleistung. Entscheidend ist, um welche Art Musik es sich handelt. So schnitten getragene Töne und klassische Stücke besser ab als harter Rock und technoide Turbo-Beats. Von dieser Erkenntnis trachtete auch der britische Bio-Bauer Rex Fisher in Hooke in der Grafschaft Dorset zu profitieren.

Um seinen Kühen die richtigen Flötentöne beizubringen, engagierte Fisher den Pianisten Ben Waters, der auf dem Keyboard kurzerhand Rock und Klassik verband und Rock-Klassiker unter anderem der Rolling Stones und von Rod Stewart spielte. Ob das Ganze nicht nur eine Milchmädchenrechnung ist? Es sei ihm nicht um die Menge an Milch, sondern um deren Geschmack gegangen, sagt Fisher.

Auch der dänische Viehzüchter Mogens Haugaard aus Lund setzt auf Musik als Geschmacksverstärker, bei ihm geht es jedoch ums Fleisch. Seit einiger Zeit tritt in seinem Stall einmal die Woche ein Ensemble der benachbarten Skandinavian Cello School auf und gibt zu Übungszwecken ein Streichkonzert für Tier und Mensch, der auf diese Weise trotz Corona und geschlossener Musiksäle zu seinem Hörgenuss kommt. Eine erste Erkenntnis: Rindviecher mögen Tschaikowsky mehr als Dvorak.