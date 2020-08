Es ist ein paar Monate her, da verkündete Facebook auf einer Entwicklerkonferenz, man arbeitete an einer Technik, mit der Menschen direkt aus dem Gehirn heraus Wörter in Computer schreiben können – per Hirnströmen. Die Frage, ob alles getippt werden sollte, was Menschen so denken, blieb unbeantwortet. Nun hat Elon Musk, umtriebiger Tesla-Boss, noch einen draufgesetzt: Streaming nicht aus dem Hirn, sondern ins Hirn hinein. Auf Twitter bejahte er die Frage, ob Entwicklungen seiner Firma Neuralink, ans Gehirn angekoppelt, es möglich machen würden, Musik direkt dort abzuspielen, mit einem knappen „Yes“. Wie wär’s mit dem Ohrwurm „If I only had a brain“ aus „Der Zauberer von Oz“? Aber was wissen wir schon. Und vor allem: Wie kriegen wir die Melodie wieder aus dem Kopf?