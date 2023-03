Hausputz im Schnee

Da steht er nun im Schneetreiben, der 77-jährige Lowson Robinson, und säubert mit seinem Besen den „Big Ben“. Der rüstige Rentner hat im Garten seines Anwesens seit dem Jahr 2005 drei Miniaturdörfer aufgebaut. Zu Beginn hat er für die Konstruktion eines Miniaturhauses etwa einen Monat gebraucht, inzwischen schafft er das mithilfe einer speziellen Gussform in zwei Tagen. Der frühere Bergmann wohnt im Nordwesten Englands in Nenthead in der Grafschaft Cumbria. Eintritt in sein kleines Reich verlangt er von Besuchern nicht, bittet sie aber, dafür etwas in einem der lokalen Läden einzukaufen, um die Kaufkraft in der Region zu stärken.