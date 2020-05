Man weiß wirklich nicht, was schlimmer ist: ein neuartiges aggressives Virus oder die kranken Hirne einiger Zeitgenossen. Wochenlang waren in der Republik die Spielplätze gesperrt, jetzt dürfen Kinder endlich wieder toben – da kommt aus Bremen die Nachricht, dass die Polizei Eltern vor manipulierten Spielgeräten warnt. In den vergangenen Wochen seien an Geräten befestigte Messerklingen gefunden worden, die Polizei habe zwei Vorfälle bestätigt, meldet das Magazin „buten un binnen“ von Radio Bremen. Kinder sollen Spielplätze nun nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten betreten, Väter und Mütter verdächtige Vorkommnisse der Polizei melden. Ob Coronavirus oder die skrupellose Blödheit weniger Krimineller – gegen beides gibt es leider noch keinen Impfstoff.