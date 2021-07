Ja, ist denn schon Herbst? Der (Fußball-) Kaiser Franz hätte diese Frage gestellt, wenn er der (Holland-)Königin Máxima in dieser Woche in Berlin begegnet wäre. Der deutsche Sommer 2021 ähnelt zwar dem Herbst, was die Regenmengen betrifft, aber ob man deshalb einen Hut aufsetzen muss, der nach einer Gießkanne schreit?

Zumal die niederländische Königin ihren Kopfschmuck nicht auf der Rennbahn von Ascot trug, wo das Publikum es gewohnt ist, dass die Damen sich aufbrezeln, weil sie sonst in puncto Attraktivität hinter den Gäulen zurückbleiben. Das Herrscherpaar aus dem kleinen Nachbarland, in dem sich die Untertanen zu freudigen Anlässen gern in Müllabfuhr-Orange kleiden, besuchte in Berlin jedoch den ehrwürdigen Bundestag, und die verwelkte Blätterpracht der prominenten Besucherin raschelte leis vor dem weisen Antlitz des Bundestagspräsidenten. Wir sind ganz sicher: Wäre Beatrix von Storch im Plenarsaal mit einem solchen Hut aufgekreuzt, hätte der gestrenge Wolfgang Schäuble der AfD-Adligen einen Tadel wegen Missachtung des Hohen Hauses erteilt.

Welche Fantome den Hutmacher des Hofes umgetrieben haben mögen, muss wohl Gegenstand einer tiefenpsychologischen Exegese bleiben. Sollte es gar eine rätselhafte Reverenz an ein mystisches Gastgeberland gewesen sein, das den Wald stets als Kraftquell begriff? Mag sein. Máximas märchenhafte Bedeckung hätte Grimms Gretel jedenfalls gut gestanden, da die böse Hexe bei diesem Anblick schreiend davongelaufen wäre und sich im Lebkuchenhaus verschanzt hätte. Vielleicht war aber alles viel banaler und die Königin hat sich bloß beim Blättern im Lifestyle-Katalog in das Stück verguckt. Und ihr Willem-Alexander zückte seufzend die Kreditkarte und beglich den sündhaft teuren Preis für das komische Ding. Da unterscheiden sich dann blaublütige und bürgerliche Ehemänner gar nicht mehr.