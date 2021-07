Tiktok-Trend:

Schüler sägen Stühle an

Schulen haben mit einem Streich zu kämpfen, der sich auf der Internet-Plattform TikTok in Windeseile verbreitet hat: Mit den Gummibändern ihrer Corona-Masken sägen Schüler in ihren Klassenräumen Stühle an. An einem Würzburger Gymnasium sind nach Informationen des Bayerischen Rundfunks 25 Stühle kaputt. Weitere Gymnasien haben ebenfalls angesägte Stühle gemeldet. Ein neuer Stuhl kostet 80 bis 100 Euro.