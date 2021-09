Iiiiih, eine Garderobe aus Gärresten? Ein Fernsehtisch aus Faulschlamm? Eine Schrankwand aus Stinkepampe? Wie pfui ist das denn? Gar nicht. Denn an den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung (DITF) in Denkendorf bei Stuttgart hat man entdeckt, wie sich aus vergorenen Pflanzenresten ein Werkstoff für die Möbelindustrie herstellen lässt. Verwendet haben die Kompost-Konstrukteure gehäckselte Hopfenreben, von denen nach der Ernte Zehntausende Tonnen anfallen. Das Zeug kommt in die Biogasanlage, die faserigen Überbleibsel der Gärung werden mit Harzen vermengt und zu Schreinermaterial gepresst. Ausgegorene Idee. Und das Beste: Der Hopfen kommt ins Bier.