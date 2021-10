Alle Aaache uff Berlin? Jo, alla! Bolledigg im Land hot ach ebbes.

So. Was mache mer dann eichendlich mit de Landesbolledigg in Määnz, jetzt wu alles nooch Berlin guckt, als deed dort de Messias perseenlich Wasser in Wei verwannle?

Dass em Beckekurt (SPD) sein Hunsrück-Fluuchhaafe Hahn insolvent isch, juckt des die Malu Dreyer (SPD)? Muss es unser Minischderbrässidentin iwwerhaupt jucke? Im Prinzip griecht die Fraa jo jedes Problem mit emme herzliche Lache vum Disch, odder mit emme Lächle, wu Schnee in drei Kilometer Entfernung zum Schmelze bringt. Un ganz im Notfall duud’s halt en ernschde Blick, wu saacht: Ihr Landeskinner, ferchten Eich nit, ich bin bei Eich – un Manna vum Himmel rechent’s demneggscht ach noch.

Iwwer des erstaunliche G’schenk, dass die Fraa immer de Eidruck vermiddelt, sie hett alles im Griff, will ich mich gar nit luschdich mache – do deeden annere nämlich ihr Oma defor verkaafe. Awwer mer muss die SPD im Land halt immer widder druff stubbe, dass die Wohret uff’m Platz licht, also im aktuelle Fall zum Beischbiel uff emme Fluuchplatz, un nit in de Lachfältelscher vun unsere Landesmutter.

Wu mer’s graad devu hänn: Die Wohret hinner de Leischdung vun unsere Landesregierung am Daach vun de Flutkaddaschdroof an de Ahr zum Beischbiel hot noch e bissel Uffklärung verdient, deed ich saache. Do turnt de Inneminischder Lewentz (SPD) kurz vor de Flut im Laachezentrum rum un verdinnisiert sich dann. Do kummt aus’m Umweltminischderium vun de Anne Spiegel (Griene) noch am Noochmiddaach die Info, es werd wohl kä Extremhochwasser gewwe. Aageblich waren do blooß de Rhei un die Mosel gemäänt. Ähm. Jo. Ich deed saache: Es derf gern noch e bissel spannend werre bei de Frooch, wie mer als Minischder un Minischderin zum Thema Verantwortung steht, wann’s de Bach nabbgeht.

Un – Entschuldichung fer den Abwärtssprung in Sache Bedeitsamkeit – sogar bei de CDU im Land bleibt’s spannend. Die Julia Klöckner isch jo verdientermaße G’schichte. Derf jetzt also de altbekannte Baldauf aus Frankedaal de Neiafang verkerpre? Will’s velleicht de Uffmupf Marlon Bröhr aus de Eifel browwiere, wu schun emol so frech war un hot Spitzekandidat werre wolle? Odder finnen die Schwarze ganz wuannerscht Hoffnung, dass se, saache mer, ab 2041 emol e Wahl gewinnen?

Es muss nit immer Berlin sei, wammer en Polit-Kick braucht. Es guude alde Määnz hot ach ebbes se biete. Ich mään jo blooß.